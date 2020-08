Agosto all’insegna della scienza e dell’emozione al Parco astronomico di Rocca di Papa: gli eventi da non perdere (Di martedì 4 agosto 2020) La scienza non va in vacanza al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. Dopo gli emozionanti e partecipati Astroincontri di luglio, proseguono al Parco astronomico nel mese di Agosto gli appuntamenti con la scienza. Ben cinque eventi, in programma nei venerdì e sabato sera del mese, permetteranno al pubblico di adulti e bambini di immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia, di conoscere dalla viva voce degli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) le meraviglie del cielo e di osservarle a occhio nudo e ai telescopi. Si parte venerdì 7 Agosto con l’Astroincontro “Il cielo del mese al ... Leggi su meteoweb.eu

