Aggredito con l’acido dalla moglie, ha ustioni sull’80% del corpo (Di martedì 4 agosto 2020) Avevano litigato per strada, l’uomo ora è molto grave, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino. Anche la donna ha riportato delle ferite da ustione sulle mani. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, i due, marito e moglie di 52 anni lui e 51 lei, stavano litigando per strada nel rione Commenda di Brindisi. Al … L'articolo Aggredito con l’acido dalla moglie, ha ustioni sull’80% del corpo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

