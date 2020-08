Agenzia Giovani, a Napoli primo Master in Italia dedicato allo Youth Worker (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Considerato dall’Unione europea tra le nuove figure professionali più importanti da incentivare e sostenere in tutti gli Stati membri, lo Youth Worker, l’animatore socio-educativo per i Giovani, ha ora, a Napoli, il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato in Italia. L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha, infatti, siglato questa mattina un protocollo d’intesa con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la più antica libera Università Italiana, e la Fondazione Santobono-Pausilipon. “Una scelta non casuale quella di Napoli, in un territorio ricco di associazioni ... Leggi su quifinanza

L'Agenzia Nazionale per i Giovani ha, infatti, siglato questa mattina un protocollo d'intesa con l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la più antica libera Università italiana, e la Fondazione ...

