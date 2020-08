Adebayor: “Senza Cristiano Ronaldo il Real Madrid ha perso tanto. Uno come lui nasce una volta ogni 200 anni” (Di martedì 4 agosto 2020) Interessante intervista rilasciata dall'attaccante Emmanuel Adebayor ai microfoni di AS. L'ex attaccante tra le altre anche del Real Madrid, ha risposto ad alcune domande in riferimento al prossimo impegno dei blancos in Champions League contro il Manchester City nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. La squadra spagnola dovrà ribaltare l'esito del match d'andata terminata per 2-1 in favore dei Citizens.Adebayor: "Con Cristiano Ronaldo il Real Madrid poteva battere il City"caption id="attachment 1001635" align="alignnone" width="846" Adebayor Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Se il Real Madrid può eliminare il Manchester City? Se mi aveste ... Leggi su itasportpress

