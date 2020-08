Ad “Italians got talents” squadra che vince non si cambia: Il viaggio alla ricerca dei talenti italiani sta per ricominciare (Di martedì 4 agosto 2020) squadra che vince non si cambia e anche quest’anno al tavolo della giuria di ITALIA’S GOT TALENT – il talent show prodotto da Fremantle in onda prossimamente su TV8 – ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Per il quinto anno consecutivo la conduzione del programma è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Una formazione consolidata e amatissima dal pubblico che anche quest’anno è pronta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Una riconferma che premia l’affiatamento, l’empatia e la professionalità dei quattro giudici e della conduttrice del talent show campione d’ascolti di TV8 che ha portato alla ribalta centinaia di artisti, musicisti, ballerini, ... Leggi su domanipress

