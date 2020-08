“Accanto a me”. Bianca Guaccero, il messaggio inaspettato sui social arriva dritto al cuore (Di martedì 4 agosto 2020) Detto Fatto è andato avanti nonostante lo strappo di Giovanni Ciacci lo scorso anno. Detto Fatto è andato avanti nonostante l’emergenza coronavirus. Un’edizione diversa ma che non ha mai alzato il piede dal pedale. Il merito, innanzitutto di Bianca Guaccero. Per la conduttrice la stagione appena passata è stata quella della consacrazione. Applausi e convocazioni lontano da Detto Fatto, al timone di altri programmi. E dire che c’era chi era arrivato a ipotizzare un addio di Bianca Guaccero e immaginare un futuro lontano dalla Rai. Non a Mediaset, dove la concorrenza feroce non le avrebbe concesso spazio, dove non si sa. Di sicuro il prossimo anno la vedremo di nuovo alla guida del programma. In attesa di tornare in tv Bianca ... Leggi su caffeinamagazine

