Abruzzo nella morsa del fuoco, a L'Aquila fiamme fino al centro abitato (Di martedì 4 agosto 2020) L'Aquila (ITALPRESS) – Abruzzo nella morsa del fuoco. Notte di paura a L'Aquila a causa degli incendi che da giorni divampano nei pressi del capoluogo abruzzese. Nonostante il lavoro dei vigili del fuoco, le fiamme – di origine dolosa e ora alimentate dal vento – sono avanzate fino al centro abitato, costringendo la gente a scendere in strada. Il forte fumo ha invaso la città. Dalle 6.30 sono ripresi i lanci dei canadair.“Di due fronti, ne rimane sostanzialmente solo uno. nella frazione di Arischia è sotto controllo, seppure non del tutto domato – afferma su Facebook il sindaco, Pierluigi Biondi -. Nei quartieri di Cansatessa e Pettino, ... Leggi su liberoquotidiano

Il Messaggero

