Abbandonata a 9 mesi in aeroporto: oggi ha 26 anni e vuole sapere la verità (Di martedì 4 agosto 2020) Poco ha a che fare con il film The Terminal se non perché la protagonista della storia si è trovata Abbandonata in aeroporto suo malgrado. Aveva solo 9 mesi, Emilie, quando i suoi genitori l’hanno lasciata a Parigi-Orly, scalo francese. oggi, stando a Il Messaggero, Emilie a 26 anni è decisa a ritrovare i suoi genitori naturali, quelli che il 19 settembre del 1994 la lasciarono in mezzo a tanta gente, in un luogo di partenze e ritorni. Impiegata in una catena di alberghi di lusso a Aix en Provence, Emilie vuole sapere la verità: “Non provo rancore per nessuno, al contrario penso che lasciarmi vicino a quella cabina telefonica sia stato un grande atto d’amore, per salvarmi da qualcosa“. Il suo appello è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

