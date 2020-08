A Zafferana in scena “gli industriali del Ficodindia” (Di martedì 4 agosto 2020) La commedia di Massimo Simili va in scena venerdì 7 agosto a Zafferana Etnea. Protagonisti Tuccio Musumeci, Sebastiano Tringali, Margherita Mignemi, Lorenza Denaro, Luca Fiorino, Enrico Manna, Claudio Musumeci, Santo Santonocito Vizi e virtù dell’Italia (e della Sicilia) del boom economico sono al centro della commedia brillante Gli industriali del ficodindia, interpretata da un grande beniamino del pubblico Tuccio Musumeci. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale, andrà in scena venerdì 7 agosto a Zafferana Etnea (Anfiteatro Falcone Borsellino) nell’ambito di Etna in scena e nella totale osservazione – sia sul palcoscenico sia in platea – di ... Leggi su laprimapagina

