A Napoli perquisizioni e indagini sui Covid hospital (Di martedì 4 agosto 2020) A Napoli magistrati al lavoro per fare luce sulla costruzione dei Covid hospital prefabbricati realizzati in pieno lockdown per dotare il capoluogo campano, Caserta e Salerno di ulteriori posti di terapia intensiva e fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'inchiesta giudiziaria dei pm della procura partenopea, che dovrà accertare se vi siano state delle anomalie, ha portato a una serie di perquisizioni e sequestri di strumenti informatici nonché all'iscrizione nel registro degli indagati di alcuni dei fedelissimi del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tra questi Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro; il consigliere regionale Luca Cascone e l'ingegnere Roberta Santaniello, componente dell'Unità di crisi regionale e del gabinetto della giunta ... Leggi su ilfogliettone

eziomauro : Napoli, inchiesta sui Covid hospital: perquisizioni e 4 indagati, ci sono anche fedelissimi di De L… - fanpage : Ospedali Covid Campania: dopo l’inchiesta di - noitre32 : L'INCHIESTA Covid Hospital in Campania, perquisizioni e indagati: nel mirino i fedelissimi di De Luca - StreetNews24 : Disposti dagli inquirenti sequestri di computer e cellulari, diverse le persone iscritte nel registro degli indagat… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: ++ NAPOLI, INCHIESTA SUI COVID HOSPITAL: PERQUISIZIONI E 4 INDAGATI, CI SONO ANCHE FEDELISSIMI DI DE LUCA ++ -