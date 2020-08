A Londra parte il nuovo servizio taxi sul Tamigi targato Uber (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il servizio taxi sul Tamigi targato Uber è partito a Londra. Si tratta di una novità per la capitale britannica. Londra (INGHILTERRA) – E’ partito il servizio taxi sul Tamigi targato Uber. La multinazionale ha deciso offrire a tutti i cittadini la possibilità di attraversare la città evitando bus e metropolitana. Una novità importante per la capitale britannica che da poco si è messa in movimento dopo il lungo lockdown per l’emergenza coronavirus. Il servizio, naturalmente, rispetta tutte le misure anti-Covid e può essere usufruito anche da turisti e visitatori. Il servizio ... Leggi su newsmondo

HANIA654 : Quindi traete le vostre conclusioni da soli......il NULLA ha avuto relazioni con il consiglio di stato, cioè ne fac… - NewsMondo1 : A Londra parte il nuovo servizio taxi sul Tamigi targato Uber - LauraFRomagnosi : @ombrysan @Alessandra__bb Non gli serve a nulla la sede, hanno i nomi e la Eco ha fatto ricorso al Tar dopo aver re… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra parte A Londra parte il nuovo servizio taxi sul Tamigi targato Uber News Mondo Fulham, bentornato in Premier! La doppietta di Bryan piega il Brentford ai supplementari

Dopo lo 0-0 nei 90' regolamentari, il centrocampista della squadra allenata da Scott Parker firma due reti che decidono il derby in finale di Championship. Inutile il gol della bandiera di Dalsgaard a ...

TikTok ha 42 giorni per decidere cosa fare negli Stati Uniti (che vengono accusati di «bullismo» dalla Cina)

È la soap opera dell'estate (e anche d'autunno probabilmente) fra minacce, strategie e interessi commerciali e incastri geopolitici. E l'epilogo è tutt'altro che scontato. La protagonista è TikTok, pi ...

Dopo lo 0-0 nei 90' regolamentari, il centrocampista della squadra allenata da Scott Parker firma due reti che decidono il derby in finale di Championship. Inutile il gol della bandiera di Dalsgaard a ...È la soap opera dell'estate (e anche d'autunno probabilmente) fra minacce, strategie e interessi commerciali e incastri geopolitici. E l'epilogo è tutt'altro che scontato. La protagonista è TikTok, pi ...