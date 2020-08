Xbox Series X: preordini al via!? (Di lunedì 3 agosto 2020) Segnali importanti di una preparazione di Microsoft ai preordini della nuova console Xbox Series X Indizi concreti dell’apertura dei preordini di Xbox Series X arrivano da un provider di rete australiano. Come riportato infatti da alcuni utenti su Reddit , sembra che il provider Telstra abbia inviato messaggi ai suoi clienti che avevano manifestato interesse per Xbox Series X, segnalando i preordini per la console come imminenti. Naturalmente, è facile che se i preordini saranno presto disponibili, anche le informazioni sulla data di rilascio e sul prezzo della console non dovrebbero tardare ad arrivare. Xbox Series X: preordini aperti dopo ... Leggi su tuttotek

