'Xbox ha ancora molto lavoro da fare ma il successo di Game Pass e su Steam è davvero grandioso' (Di lunedì 3 agosto 2020) Il boss di Xbox Phil Spencer ha riconosciuto che, sebbene la società abbia "molto lavoro da fare", la risposta dell'utenza a Game Pass su Xbox One e PC è stata eccezionale.La notizia arriva dall'account Twitter di Spencer, dove il dirigente ha pubblicato una risposta a un tweet pubblicato più di un anno fa. "Volevo ringraziare la community PC per il supporto", ha scritto Spencer. "Abbiamo altro lavoro da fare, ma il supporto che stiamo avendo tramite Xbox Game Pass per PC e Steam in questo momento è davvero fantastico, grazie."Microsoft attualmente ha due dei tre giochi più venduti su ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Phil Spencer felice della risposta della community PC a #GamePass e entusiasta del successo su #Steam. - WorldPc_ : L'E3 non c'è stato: ma ce n'è ancora bisogno?: Forse lo stop all'E3 imposto della pandemia è stato, per l'industria… - Asgard_Hydra : Giochi next-gen, Microsoft e Sony hanno ancora sorprese. Annunci già ad agosto? - Albus961 : RT @HDblog: Giochi next-gen, Microsoft e Sony hanno ancora sorprese. Annunci già ad agosto? - HDblog : RT @HDblog: Giochi next-gen, Microsoft e Sony hanno ancora sorprese. Annunci già ad agosto? -