Xbox Game Pass diventa Game Pass: Microsoft rinomina il suo servizio (Di lunedì 3 agosto 2020) Microsoft sembra aver rinominato il suo Xbox Game Pass in un più semplice Game Pass.Dopo le recenti modifiche, sugli account media la compagnia sta ancora usando il logo Xbox ma ha eliminato la parola "Xbox" dal marchio ufficiale.Gli account Twitter di Game Pass e Game Pass per PC hanno annunciato le modifiche con un paio di tweet (grazie, Thurrott, tramite VGC), ma la parola "Xbox" è ancora mantenuta nei nomi degli account.Leggi altro... Leggi su eurogamer

