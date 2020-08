Wta Palermo, Gasquet critico: “E’ uno scandalo, tenniste a contatto con i turisti” (Di lunedì 3 agosto 2020) Richard Gasquet attacca l’organizzazione della Wta in relazione al torneo di Palermo, il primo dalla ripartenza del tennis internazionale in programma dal 3 al 9 agosto nel capoluogo siciliano. Il tennista francese numero 50 al mondo sottolinea degli inceppi al meccanismo di protezione sanitaria delle atlete (una di queste è risultata poi positiva al virus): “È uno scandalo assoluto che le giocatrici si si trovino nello stesso hotel con i turisti. Non so come la WTA abbia potuto accettare una cosa del genere. Se organizzi tornei, l’hotel deve riservato al 100% alle tenniste e ai loro staff. Se non puoi, annulli il torneo. È scandaloso che le giocatrici siano state a contatto con altri clienti. Mi sembra folle che la Wta abbia fatto passare una cosa ... Leggi su sportface

