William, Kate Middleton e le vacanze “casalinghe” della famiglia reale tra Scozia e Cornovaglia (Di lunedì 3 agosto 2020) 80 anni di vacanze reali a Balmoral sfoglia la gallery Il duca e la duchessa di Cambridge hanno fatto una sorpresa ai piccoli George, Charlotte e Louis e li hanno portati per qualche giorno nelle isole Scilly, al largo della Cornovaglia, per una breve vacanza in un luogo in cui, da piccolo, lo stesso William aveva passato settimane di sole, giochi e lunghe passeggiate in bicicletta con la madre Diana, il padre Carlo e il fratello Harry. E ripetendo la sua esperienza di bambino, ha fatto un giro in bici con Kate e i figli, salutando i ... Leggi su iodonna

elisadalbosco : RT @elisadalbosco: William svela il peggior regalo fatto a Kate - beppebalestro : RT @Marzia_M: @RadioSavana William e Kate girano in bicletta per le isole Scilly, in Cornovaglia, rinunciando alle isole caraibiche quest’a… - Marzia_M : @RadioSavana William e Kate girano in bicletta per le isole Scilly, in Cornovaglia, rinunciando alle isole caraibiche quest’anno. Per dire. - auroranne_sct : RT @DRepubblicait: William e Kate portano i principini George, Charlotte e Louis in vacanza, sulle orme di Lady Diana [di eva grippa] [aggi… - littlemixftlodo : RT @pondgitsune: Penso spesso al vestito che aveva Carey Mulligan al matrimonio di William e Kate -