Wenger: “Ho sempre voglia di allenare. Ritorno? Se ci sono condizioni ottimali” (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo una vita passata sul campo, è difficile lasciare definitivamente il calcio. Arsene Wenger, due anni dopo aver lasciato la panchina dell’Arsenal, sente già il richiamo del campo. L’alsaziano ha spiegato già all’inizio della scorsa stagione la difficoltà di stare lontano dalla panchina ed ora sembra confermarlo. “Ogni giorno ho voglia di allenare, è un qualcosa che ho fatto per tutta la mia vita. Ma ho 70 anni e ho già dato parecchio” ha dichiarato il transalpino in un’intervista a Europe 1, “dovrei giocare un po’ alla roulette russa, anche se la cosa può avere effetti sulla mia salute? Non sono capace di fare le cose a metà, quindi è una domanda che devo pormi“. Non è dunque da escludere un ... Leggi su sportface

