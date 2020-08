Vomero, il custode della Floridiana chiude prima: cittadini bloccati (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hanno trovato il cancello chiuso e sono rimasti bloccati all’interno della villa Floridiana del Vomero per circa un’ora. Nonostante l’orario di chiusura era ancora lontano il cancello era serrato ed il custode si era dileguato. Questa la disavventura, avvenuta di ieri, per alcuni cittadini del quartiere collinare della città “salvati” grazie all’intervento della Polizia Municipale che con una volante è andata a riprendere il custode della villa. Il motivo, tra commedia e tragedia, è da ricollegarsi infatti alla chiusura – anticipata – del polmone verde del Vomero da parte del ... Leggi su anteprima24

Bloccati in Villa Floridiana per quasi un’ora minuti, sotto il sole, senza poter uscire dal cancello di via Cimarosa, da dove erano entrati poco prima, perché lo hanno trovato serrato, nonostante l’or ...Chiusi dentro per 50 minuti sotto il solleone. È accaduto ieri pomeriggio nel parco della Floridiana, al Vomero, ad un gruppo di persone, tra cui bambini e anziani, rimasti intrappolati all’interno de ...