Voci per la libertà, tante voci per Amnesty International (Di lunedì 3 agosto 2020) Amnesty International, tanti artisti per un unico obiettivo. Niccolò Fabi, Margherita Vicario, Marina Rei e Lercio, sono i grandi artisti che parteciperanno all’evento. Tre serate in cui la musica si è incrociata con le tematiche dei diritti umani. Questo a Rosolina mare (Rovigo) dal 31 luglio al 2 agosto nel festival “voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”. Protagonisti sono stati Niccolò Fabi (che riceverà il Premio Amnesty nella sezione Big), Marina Rei, Margherita Vicario e la satira di Lercio, ma anche le semifinali e la finale del Premio Amnesty nella sezione emergenti, per le migliori canzoni sui diritti umani. Ci sono stati anche i premi Amnesty ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

