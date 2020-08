Vittorio Sgarbi e quella battuta omofoba: “Ti piacciono gli uomini, si capisce!” (VIDEO) (Di lunedì 3 agosto 2020) Vittorio Sgarbi è stato ospite di Ogni Mattina, il programma di TV8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola (a rischio chiusura). Durante la sua intervista, il critico d’arte è letteralmente sbottato mentre si confrontava con Alessio Poeta. Vittorio Sgarbi e quella battuta omofoba in TV: “Ti piacciono gli uomini, si capisce!” Il diverbio è... L'articolo Vittorio Sgarbi e quella battuta omofoba: “Ti piacciono gli uomini, si capisce!” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

