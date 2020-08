Vittorio Feltri esce allo scoperto: “Le poche cose che amo del Sud Italia…” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri è tornato a parlare del sud Italia rimarcando cosa non va e quali sono i pochi aspetti che gli piacciono Fonte Instagram – @filtrolibero.itVittorio Feltri e il sud Italia è ormai una storia vecchia come il mondo. Il giornalista di Bergamo periodicamente lancia frecciatine al meridione, talvolta estremizzando e accentuando i problemi che lo affliggono. In risposta ad un suo lettore è tornato sulla tematica, ha difeso la sua posizione e ha rimarcato alcuni dei suoi pensieri a riguardo. Ad esempio qualche tempo fa si era lasciato andare ad una battuta di pessimo gusto affermando che i meridionali sono “inferiori”. Ha contestualizzato questa osservazione in riferimento alla situazione economica, che oggettivamente ... Leggi su chenews

Noiconsalvini : ??VITTORIO FELTRI CHIARISSIMO - LegaSalvini : ??VITTORIO FELTRI CHIARISSIMO - iacobellig : Condivido pienamente il pensiero di Vittorio Feltri. Tutti buoni ad apparire solidali con i soldi degli altri. - ViaCialdini : RT @Luongo11: #VittorioFeltri d'accordo con Lei ed aggiungo che al #Sud c'è anche la perenne attesa che arrivi qualcuno a fare qualcosa per… - Luongo11 : #VittorioFeltri d'accordo con Lei ed aggiungo che al #Sud c'è anche la perenne attesa che arrivi qualcuno a fare qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Feltri

LiberoQuotidiano.it

La povertà oramai è diventata una vocazione in alcune regioni, viene difesa e vantata come fosse motivo di orgoglio. In una circostanza in tivù ho affermato che i cittadini del Sud in alcuni casi non ...Tappa milanese per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ieri è volato in Lombardia per la firma con Alessandro Citi, difensore delle giovanili Milan classe 2003, e a pranzo ha incontrato in un ri ...