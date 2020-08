Virus nascosto in un’estensione di Google Chrome (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuovo allarme malware, questa volta proveniente da un’estensione di Google Chrome. A quanto pare, sembra che nell’estensione Screenshot & Screen Capture Elite, ci sia un Virus nascosto che può danneggiare pericolosamente il vostro PC. Quindi, se avete installato questa funzione, eliminatela subito. La segnalazione viene direttamente dal team di esperti di TechDows, che hanno rilevato come l’estensione si comporti come un malware che pubblica annunci direttamente nei risultati di ricerca di Google. Vediamo come agisce questo Virus. Cos’è il Virus nascosto su Chrome L’estensione Screenshot & Screen Capture Elite permette di “screenshottare” la schermata del computer ... Leggi su quotidianpost

