Virus, curva (e tamponi) in discesa: il bollettino e il nuovo calcolo sugli italiani con gli anticorpi (Di lunedì 3 agosto 2020) Il ministero della Salute ha rilasciato il bollettino sulla situazione del coronaVirus in Italia, aggiornata a lunedì 3 agosto. Scende la curva dei contagi rispetto a ieri: sono 159 i nuovi casi su 24.036 tamponi. Un dato che non deve però far abbassare la guardia: nelle 24 ore precedenti i contagi erano stati 239 su quasi il doppio dei test effettuati (43.269). I morti tornano in doppia cifra (12) per un totale di 35.166, mentre i guariti salgono a 200.589 (129 in più rispetto a ieri). Il dato importante è sempre quello degli attualmente positivi: sono 12.474, la stragrande maggioranza è in isolamento domiciliare (11.699), mentre i ricoverati con sintomi sono 734 e quelli in terapia intensiva appena 41. Sei regioni hanno fatto registrare la doppia cifra di nuovi casi: guida l'Emilia ... Leggi su liberoquotidiano

«E' giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza ...

Anche il secondo uomo più potente dell'India ha preso il Covid. E' stato lo stesso Amit Shah, ministro dell'Interno e braccio destro del premier Narendra Modi, ad annunciare con un tweet di essere ris ...

