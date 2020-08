Virtus Entella, summit Gozzi-Boscaglia: fumata grigia, il tecnico vola in Sicilia. E il Palermo… (Di lunedì 3 agosto 2020) Quale futuro per Roberto Boscaglia?“fumata grigia. Si può sintetizzare in questo modo l’esito dell’incontro che è andato in scena ieri tra il patron dell’Entella, Antonio Gozzi, e Roberto Boscaglia, il tecnico che in due anni ha riportato i biancocelesti in serie B e li ha condotti alla salvezza con una giornata d’anticipo”, apre così l’edizione odierna de 'Il Secolo XIX' dopo il summit andato in scena nella giornata di ieri, prima del ritorno in Sicilia del tecnico.Sì, perché Boscaglia oggi tornerà in Sicilia nella sua Gela per trascorrere le vacanze dopo l'ultima gara di campionato che ha visto ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #VirtusEntella, summit Gozzi-Boscaglia: fumata grigia, il tecnico vola in Sicilia. E il #Palermo...… - Mediagol : #VirtusEntella, summit Gozzi-Boscaglia: fumata grigia, il tecnico vola in Sicilia. E il #Palermo...… - fontanabuona : Ghi highlights di Virtus Entella – Cittadella - lucainge_tweet : Ghi highlights di Virtus Entella – Cittadella - tigullio_tweet : Ghi highlights di Virtus Entella – Cittadella -