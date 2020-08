Virginia Raggi blocca tutto: 'Nessun museo sul Ventennio, Roma è una città antifascista' (Di lunedì 3 agosto 2020) La sindaca può e deve essere criticata su tante cose, visto lo stato in cui è ridotta la città. Ma almeno sull'antifascismo e sui valori costituzionali della Repubblica nata dalla resistenza contro il ... Leggi su globalist

virginiaraggi : Sono tornata a trovare i ragazzi che gestiscono la palestra Haka, nel quartiere Centocelle. La struttura era stata… - virginiaraggi : Non si ferma il “Piano Sanpietrini”. Il cantiere in via IV Novembre va avanti: addio sanpietrini, al loro posto arr… - virginiaraggi : Abbiamo destinato oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma. Provvederemo immediatamente alla manutenz… - Mingucc : @repubblica SOLITE MENZOGNE DI QUESTI GIORNALISTI. è stata Virginia Raggi a DIRE DI NO AL MUSEO FASCISTA. - lapennanicola65 : RT @virginiaraggi: Dopo oltre dieci anni di attesa è partito il cantiere in via di Grottaperfetta, in VIII Municipio, per realizzare un nuo… -