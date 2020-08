Virginia Raggi blocca la mozione del M5S per un museo del fascismo a Roma (Di lunedì 3 agosto 2020) La mozione presentata da alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle è stata bloccata sul nascere. Lo ha comunicato Virginia Raggi che ha sottolineato come la capitale sia da sempre (e continuerà a esserlo) antifascista. La proposta del M5S di creare un museo del fascismo a Roma aveva provocato, ovviamente, tanto malcontento e indignazione. L’idea iniziale, contenuta nel testo della mozione 264/2020 presentata in Campidoglio, era quella di seguire l’esempio di alcuni Paesi del Nord Europa: ricordare le atrocità del nazi-fascismo attraverso le testimonianze pubbliche a tutti. Ma questa ipotesi avrebbe potuto provocare una rievocazione in grado di produrre l’esatto sentimento opposto. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

