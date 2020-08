Vino: Cantina Ruggeri compie 70 anni e guarda al futuro (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos/Labitalia) - compie 70 anni Cantina Ruggeri, un traguardo che segna l'inizio di un nuovo percorso e di nuove sfide. La storica azienda di Valdobbiadene, infatti, rivolge lo sguardo al futuro proponendo una nuova wine experience a tutti gli appassionati. "Ruggeri include nella sua offerta - spiega una nota dell'azienda - una nuova scelta di wine tour che rispondono alle diverse esigenze dei visitatori, inaugura il raffinato ed elegante Wine Shop presso la storica sede a Valdobbiadene e presenta un re-branding della linea Classica Docg. Tra le novità, Cantina Ruggeri lancia anche il suo Wine Club: un'esclusiva esperienza di comunità virtuale, prima nel suo genere nella zona di Valdobbiadene, che rinnova la tradizione ... Leggi su liberoquotidiano

Il traguardo dei 70 anni appena compiuti non rappresenta un punto di arrivo per Ruggeri, bensì l'inizio di un nuovo percorso che include un'ineditawine experience per tutti gli appassionati. Ruggeri p ...