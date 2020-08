"Vieni con me? Ti porto dove...". Impensabile: Belen-De Martino, ritorno di fiamma? (Di lunedì 3 agosto 2020) Fermi tutti, perché potremmo essere a un nuovo Impensabile capitolo nella telenovela di gossip dell'estate, quella della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Già, perché una curiosissima coincidenza ha intercettato l'attenzione dei fan. Accade che De Martino condivida su Instagram un post in cui scrive: "Aspettando la luna". Passano pochi minuti ed ecco che anche Belen Rodriguez pubblica qualcosa su Instagram, il post che potete vedere qui sotto: la foto della luna, appunto. Condita dalla frase: "Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull'acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti". Coincidenza? ritorno di ... Leggi su liberoquotidiano

UffiziGalleries : 'Tu, che lo voglia o no, qui con me devi restare. Io non son uno spirito da poco: nel mio regno è sempre estate e i… - gueromex100 : RT @d_essere: AFFONDATELI! VIENI A CASA MIA A VIOLENTARE DONNE, RUBARE, SPACCIARE. NON C’È GUERRA! HO CUORE SOLO PER CHI SE LO MERITA! BAS… - trav_trans : Vieni a trovarmi nella più bella e attiva chat TELEGRAM per trav trans ed amatori con chat regionali :… - AndreaGiusTN : RT @DarkLadyMouse: La pandemia è fuori controllo? Hai perso il lavoro? Con la pensione non arrivi a fine mese? La tua attività va a rotoli?… - iwannabeapatica : @crying_joy_ joy dopo vieni da me che ci guardiamo un horror con una cioccolatina calda? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Vieni con ...Sì...Ricominciamo. Tiralo fuori e vieni con noi! I ciclomotori Sì invadono il lungomare di San Benedetto e Grottammare, con tappa finale a Ripatransone ? TM notizie - ultime notizie di OGGI, cronaca, sport TM notizie Orsara premia 34 studenti supermeritevoli con borse di studio. Comune organizza festa in paese

Sono 34 gli studenti più meritevoli di Orsara di Puglia: quelli che giovedì 6 agosto, alle 17.30, nella cerimonia che si terrà a Parco San Mauro riceveranno le borse di studio bandite dall’Amministraz ...

Ugo Pigato della Milano Tennis Academy: “Il tennis femminile è cambiato tanto”

“L’appetito vien mangiando” dice il proverbio ed è ciò che è capitato a noi dopo l’intervista con Massimo Sartori. Abbiamo quindi deciso di realizzare un tour virtuale in Italia per dialogare con i re ...

Sono 34 gli studenti più meritevoli di Orsara di Puglia: quelli che giovedì 6 agosto, alle 17.30, nella cerimonia che si terrà a Parco San Mauro riceveranno le borse di studio bandite dall’Amministraz ...“L’appetito vien mangiando” dice il proverbio ed è ciò che è capitato a noi dopo l’intervista con Massimo Sartori. Abbiamo quindi deciso di realizzare un tour virtuale in Italia per dialogare con i re ...