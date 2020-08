“Vidi Maradona riscaldarsi al ritmo di musica, lo volevo al Bayern, ci massacrò” (Di lunedì 3 agosto 2020) Uli Hoeness, campione d’Europa, campione del Mondo, ex attaccante, ex-ex Presidente del Bayern Monaco, aveva un sogno: prendere Maradona, portarlo in Baviera. E’ una delle poche cose che non gli sono riuscite nella vita. Tutta passata appresso al pallone che rotola, “che sarà sempre più veloce dell’uomo che lo insegue”. In una lunga intervista al Frankfurter Allgemeine, Hoeness ne racconta alcuni spezzoni, ma soprattutto ragiona del presente e futuro del calcio, dalla prospettiva di uno che ha già visto tutto, anche quel che sarà. Compreso ciò che non è stato: Maradona. “Sono un grande amico di Maradona. Ho visto la Coppa del Mondo del 1986 in Messico come spettatore. Ha vinto quel campionato del mondo da solo. Non ho mai visto un giocatore ... Leggi su ilnapolista

Stefaniaugo77 : RT @napolista: 'Vidi #Maradona riscaldarsi al ritmo di musica, lo volevo al #Bayern, ci massacrò' - ilNapolista - napolista : 'Vidi #Maradona riscaldarsi al ritmo di musica, lo volevo al #Bayern, ci massacrò' - ilNapolista - Raffaele041926 : @sscmertens Napoli-Sampdoria 3-2 lo vidi eguagliare il record di Maradona -