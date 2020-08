VIDEO | Cile, opposizioni a Pinera: “Riprenda dialogo con i detenuti mapuche” (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA – Condanna per gli atti di “violenza e razzismo” contro esponenti del popolo originario mapuche e un invito a “riprendere il dialogo” con i detenuti in sciopero della fame. Questi i punti salienti di una dichiarazione congiunta di deputati e senatori dell’opposizione cilena, che hanno cosi’ preso posizione contro gli attacchi ritenuti razzisti ai danni di gruppi di attivisti nativi avvenuti questo fine settimana in alcuni comuni della regione di Araucania, nel centro-sud del Paese. Nella dichiarazione, che vede tra i firmatari la presidente del Senato Adriana Munoz e i presidenti delle Commissione per i diritti umani sia del Senato che del Parlamento, si invita il governo del presidente Sebastiano Pinera a rispettare la Costituzione cilena, che stabilisce il rispetto di tutti i gruppi sociali e delle minoranze. Nel documento si esorta inoltre l’esecutivo a non ignorare il principio di “non discriminazione e uguaglianza davanti alla legge”, considerati fondamentali per il rispetto dei diritti umani. Leggi su dire

Tun01247779 : RT @arianna1910: Giuseppe Cederna legge una poesia di Luis Sepúlveda, che recentemente se n'è andato. #LuisSepúlveda #PoesiaSalvaciTu… - SyngentaItalia : Oggi è il #NationalAvocadoDay, un frutto molto speciale dalle proprietà straordinarie ?? Prodotto principalmente in… - RijkM73 : @MaurizioAlba @Matteo07294851 Fossi “Tio Tom” (come lo chiamano qui in Cile essendo nato a Viña del Mar) ti denunce… - cile_99 : Con gli anni vado indietro F1 2018 Aspettando F1 20 @F1VirtualLeague @F1 - autonomia_op : @AntonelloAnto67 ho visto dei video agghiaccianti degni del cile di pinochet -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cile Cile, cani addestrati per “annusare” il Covid Yahoo Finanza Cile, cani addestrati per “annusare” il Covid

La polizia cilena sta addestrando i cani a riconoscere le persone positive dal Covid 19 semplicemente annusandole. I cani poliziotto sono conosciuti per la capacità di trovare droghe ed esplosivi, ma ...

La casa di Leo pignorata dalla banca salvata da un angelo che ha pagato un debito da 150mila euro

Grazie al contributo di un anonimo benefattore è stata potuta salvare la casa di Leonardo, un ragazzo di 14 anni affetto dalla sindrome di Dravet, una forma di epilessia molto rara e invalidante che c ...

La polizia cilena sta addestrando i cani a riconoscere le persone positive dal Covid 19 semplicemente annusandole. I cani poliziotto sono conosciuti per la capacità di trovare droghe ed esplosivi, ma ...Grazie al contributo di un anonimo benefattore è stata potuta salvare la casa di Leonardo, un ragazzo di 14 anni affetto dalla sindrome di Dravet, una forma di epilessia molto rara e invalidante che c ...