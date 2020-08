VIDEO | Caso Puglia, Conte: “Non tollereremo più il mancato rispetto della doppia preferenza” (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA – “Ci saranno le condizioni per andare a votare” alle regionali. “C’è stata una chiara dichiarazione di presa d’atto, a questo punto ci saranno adempimenti conseguenti. Bisogna rispettare gli elettori pugliesi, come tutti gli italiani. Il governo non tollererà più che non si rispetti la doppia preferenza laddove previsto l’indicazione della preferenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Cerignola (Foggia). Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Caso Puglia, Conte: “Non tollereremo più il mancato rispetto della doppia preferenza” In Puglia niente doppia preferenza di genere, Emiliano: “Mia responsabilità politica” In Puglia è a rischio la candidabilità di Lopalco Crimi: “In Puglia il M5s corre da solo, incompatibili con Emiliano” Regionali Puglia, il M5s non sosterrà Emiliano. Crimi: “Nessun passo indietro su Laricchia” Regionali Puglia, Scalfarotto presenta manifesto elettorale a Bari Leggi su dire

matteosalvinimi : GIORNALISTA SMENTISCE IL GOVERNO IN DIRETTA TV: 'NEL CASO OPEN ARMS È AVVENUTA LA STESSA COSA DEL CASO DICIOTTI. AL… - agorarai : 'Ci siamo trovati davanti ad un quadro epidemiologico mutato, qualche contagio in più, una curva che ha ricominciat… - TgrRaiFVG : Tensione all'ex caserma Cavarzerani di #Udine, la struttura è piena e tra i richiedenti asilo c'è un caso positivo… - robertoolivari3 : Trasportatore a catena 'cobra' il questo caso utilizzato per Spostare i fanghi biologici. Per Maggiori Info:… - baddierichie : non ho capito nulla ma in ogni caso -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Caso VIDEO | Caso Puglia, Conte: "Non tollereremo più il mancato rispetto della doppia preferenza" - DIRE.it Dire Questa lontra riesce a mettersi in salvo dall'orca assassina e la prende in giro

Questo incredibile video, girato per caso a Halibut Cove (in Alaska), immortala una scena di caccia con un lieto fine per la fortunata e astuta preda, una lontra. John Dornellas, l'autore del filmato, ...

Per essere sempre aggiornata su personaggi, novità, cucina, moda, bellezza e tanto altro…

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

Questo incredibile video, girato per caso a Halibut Cove (in Alaska), immortala una scena di caccia con un lieto fine per la fortunata e astuta preda, una lontra. John Dornellas, l'autore del filmato, ...Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...