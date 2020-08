Viaggiare con animali al seguito: occhio alle regole da rispettare (Di lunedì 3 agosto 2020) Andare in vacanza con animali al seguito è la scelta di molti, ma occorre rispettare alcune regole. Vediamole nel dettaglio. I nostri amici a quattro zampe sono parte della famiglia, per questo si avverte sempre di più l’esigenza di portarli con noi anche in quelle giornate dell’anno dedicate al relax. L’Oipa ha dunque stilato una mini guida piena di consigli che servono da indicazione per i proprietari di animali che vogliono portare i propri amici in vacanza. Sono più di 3,5 milioni gli italiani che hanno scelto di portare con sé il proprio cane oppure il proprio gatto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alitalia: a chi spettano i rimborsi e come ottenerli Viaggiare con animali: documenti e ... Leggi su bloglive

Adnkronos : #Ricciardi: 'Viaggiare in #treno sicuro solo con distanziamento' - tdg_trekking : RT @inviaggioconme: Avete dimestichezza con le scarpe da trekking? Oggi vi elenco le 5 migliori marche e modelli in assoluto :) https://t… - Am_Paglia : RT @GerberArancio: “L'uomo non può tornare mai allo stesso punto da cui è partito,perché, nel frattempo,lui stesso è cambiato. Tutto quello… - takingtime_ : devo prendere il pullman con un autista che dice di sapere chi sono e con la mascherina non posso neanche accennare… - inviaggioconme : Avete dimestichezza con le scarpe da trekking? Oggi vi elenco le 5 migliori marche e modelli in assoluto :)… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare con Partire con gli amici a 4 zampe. Le regole per viaggiare AGI - Agenzia Italia Siniscola punta al rilancio turistico, spot online per attirare i viaggiatori

Le dune di Capo Comino, le acque cristalline di Berchida, le Tombe dei giganti, il Montalbo. Sono alcuni dei luoghi ripresi nel video promozionale per il rilancio del turismo nel Comune di Siniscola.

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

Le dune di Capo Comino, le acque cristalline di Berchida, le Tombe dei giganti, il Montalbo. Sono alcuni dei luoghi ripresi nel video promozionale per il rilancio del turismo nel Comune di Siniscola.Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...