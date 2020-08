Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 19:15 (Di lunedì 3 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2020 ORE 19.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL GRA DOVE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA A24 Roma-TERAMO È AL MOMENTO CHIUSO IL TRATTO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DELLA SERENISSIMA IN USCITA DALLA CAPITALE. IN ENTRATA INVECE CHIUSO IL TRATTO DA LUNGHEZZA A SETTECAMINI NUOVAMENTE SULLA A24 CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SULLA NETTUNENSE DISAGI TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA PONTINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO CODE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ... Leggi su romadailynews

