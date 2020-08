Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 18:15 (Di lunedì 3 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2020 ORE 18.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL GRA DOVE IN INTERNA DOVE SONO SEGNALATE CODE TRA LA BUFALOTTA E LA A 24. IN SENSO OPPOSTO INVECE SI STA IN CODA TRA PONTINA E CASILINA SULLA A24 Roma-TERAMO È AL MOMENTO CHIUSO IL TRATTO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DELLA SERENISSIMA IN USCITA DALLA CAPITALE. IN ENTRATA INVECE CHIUSO IL TRATTO DA LUNGHEZZA A VIA DI SALONE NUOVAMENTE SULLA A24 CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU’ AVANTI TRA CASTAGNETTA E APRILIA SULLA NETTUNENSE DISAGI TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA PONTINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversincampan : A1 Roma-Napoli: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio con l'Asse Mediano e lo svincolo Casoria direzione… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-08-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24