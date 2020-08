Versilia, padre e figlio in overdose: muore il 25enne, grave il genitore (Di lunedì 3 agosto 2020) Un giovane di 25 anni Samuele Ventrella è morto nello scorso fine settimana in un ospedale di Massa, mentre il padre Gerardo, 54 anni, è ricoverato in gravi condizioni un nosocomio della Versilia. I due sono stati soccorsi insieme a Lido di Camaiore. Gli investigatori ipotizzano che i due abbiano avuto un malore dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, forse mischiate ad alcol. In un libro pubblicato nel 2007, Gerardo Ventrella aveva raccontato parte della sua vita costellata dall’uso di droga, invitando a non sprofondare nel tunnel. Leggi su tg24.sky

