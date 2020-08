Venezia 77: due film si aggiungono, Regina King e Almodovar (Di lunedì 3 agosto 2020) Venezia 77 Regina King, Pedro Almodovar, Fuori Concorso La Biennale di Venezia ha il piacere di annunciare due film che si aggiungono, Fuori Concorso, al programma della 77. Venezia 77: Laila in Haifa di Amos Gitai in Concorso Pieces of a Woman di Mundruczó, in Concorso a Venezia… Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera, in programma dal 2 al 12 settembre 2020 al Lido di Venezia. La mostra Internazionale di Venezia 2020 ”sarà memorabile” Si tratta del nuovo film di Pedro Almodóvar, girato e montato a tempo di record subito dopo la fine del confinamento – The Human Voice tratto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

