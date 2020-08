Venezia 2020: i nuovi film di Pedro Almodóvar e Regina King si aggiungono al programma (Di lunedì 3 agosto 2020) La magia del cinema torna a Venezia con la 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre 2020 al Lido di Venezia. La Biennale ha appena annunciato due nuovi film che si aggiungono - Fuori Concorso - al programma della manifestazione. Si tratta di The Human Voice – diretto da Pedro Almodóvar e ispirato all’opera teatrale dello scrittore francese Jean Cocteau – e One Night in Miami – del premio Oscar Regina King. I film appena annunciati arricchiscono così il già variegato programma dell’edizione post-Covid del festival. The Human Voice a Venezia ... Leggi su optimagazine

