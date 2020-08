Vasco Rossi canta Crêuza De Mä di Fabrizio De André per l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova (video) (Di lunedì 3 agosto 2020) Vasco Rossi canta Crêuza De Mä di Fabrizio De André per l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova. L'appuntamento è per stasera, lunedì 3 agosto, alle ore 18.30 e l'esibizione corale sulle note di Crêuza De Mä di Fabrizio De André aprirà l'evento. Crêuza De Mä si sentirà contemporaneamente sul Ponte e in via Garibaldi nella nuova versione realizzata dagli artisti italiani per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova ed inaugurare il nuovo Ponte cittadino progettato dell'architetto Renzo Piano. "Ho messo la mia voce insieme a quella di altri artisti perché ... Leggi su optimagazine

ZOCCA (MO) – Un viaggio per incontrare il proprio idolo Vasco Rossi. Le vacanze estive del colichese Michele Rusconi si sono concluse al meglio con una deviazione, di ritorno dal mare, a Zocca per inc ...

L’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, a due anni dalla tragedia

Oggi viene inaugurato il nuovo ponte di Genova. A due anni di distanza dal crollo che ha provocato la tragedia di 43 vittime. La bandiera di Genova e quella italiana illumineranno l’inaugurazione del ...

