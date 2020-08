Vasco Rossi canta Crêuza De Mä di Fabrizio De André per l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova (video) (Di lunedì 3 agosto 2020) Vasco Rossi canta Crêuza De Mä di Fabrizio De André per l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. L'appuntamento è per stasera, lunedì 3 agosto, alle ore 18.30 e l'esibizione corale sulle note di Crêuza De Mä di Fabrizio De André aprirà l'evento. Crêuza De Mä si sentirà contemporaneamente sul ponte e in via Garibaldi nella nuova versione realizzata dagli artisti italiani per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova ed inaugurare il nuovo ponte cittadino progettato dell'architetto Renzo Piano. "Ho messo la mia voce insieme a quella di altri artisti perché ... Leggi su optimagazine

