Valentina Vignali in forma smagliante, mostra il lato b su Instagram (FOTO) (Di lunedì 3 agosto 2020) La cestista Valentina Vignali, nelle ultime settimane, è balzata agli onori di cronaca per la sua partecipazione al Grande Fratello e per il tradimento ricevuto dall’ex fidanzato, ma ora è in forma smagliante e fa impazzire i suoi follower con degli scatti bollenti pubblicati su Instagram. Questa volta, infatti, la Vignalona ha postato una FOTO in cui mette in bella mostra il proprio alto B, per la grande gioia dei fan. https://www.Instagram.com/p/CDWZzbMqlRZ/?fbclid=IwAR3ZzCbW2JXotKxciAWx66sGXutmtjL1onu9FF9rtRQvQRHLxN5ECibgoW8 Leggi su sportface

PBItaliana : Valentina VIGNALI - zazoomblog : Valentina Vignali in forma smagliante mostra il lato b su Instagram (FOTO) - #Valentina #Vignali #forma #smagliante… - sportli26181512 : Lo scatto hot di Valentina Vignali manda in delirio il web: Lo scatto hot di Valentina Vignali manda in delirio il… - zazoomblog : Valentina Vignali che trasformazione. Irriconoscibile dopo aver peso (parecchio) peso - #Valentina #Vignali… - zazoomblog : Valentina Vignali Instagram strepitosa bikini da sogno: «Bel panorama… Che sirena» - #Valentina #Vignali #Instagram… -