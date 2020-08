Vaccino coronavirus, sperimentazione congiunta tra San Gerardo e Bicocca (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 agosto 2020 - La Asst di Monza è stata in prima linea durante la fase acuta dell'epidemia, oltre 1.750 pazienti trattati tra marzo e maggio e ha sostenuto uno dei più grandi studi di Storia ... Leggi su ilgiorno

L’ospedale San Gerardo di Monza e l’università di Milano Bicocca si preparano a sperimentare il vaccino italiano di Takis e Rottapharm Biotech contro il Covid-19. L’ha comunicato l’ASST di Monza con u ...La corsa al vaccino contro il coronavirus non poteva non passare anche da Milano, una delle città più colpite in Italia e, con tutta la Lombardia, epicentro della prima grossa ondata europea del conta ...