Va a trovare la mamma in ospedale e scopre che è morta da tre giorni (Di lunedì 3 agosto 2020) La mamma era morta da tre giorni, ma l’ospedale si era dimenticato di avvertire la famiglia: è questa l’amara scoperta che ha fatto la figlia di Maria Greco, 91 anni, ricoverata all’ospedale di Venaria Reale, a Torino. L’anziana era deceduta il 24 luglio e una delle due figlie lo ha saputo per caso, andando a trovarla il 27 luglio.“Ho chiesto di poterla vedere visto che mi trovavo già in ospedale, mi hanno risposto che mamma era morta venerdì, tre giorni prima”, racconta la donna che ora, insieme con la sorella, ha scritto una lettera all’azienda sanitaria e pretende delle spiegazioni e delle scuse formali per quello che è successo. “E’ una questione di ... Leggi su huffingtonpost

La mamma era morta da tre giorni, ma l’ospedale si era dimenticato di avvertire la famiglia: è questa l’amara scoperta che ha fatto la figlia di Maria Greco, 91 anni, ricoverata all’ospedale di Venari ...

Gemellini uccisi a Margno, Elena e Diego non sono stati sedati

MARGNO – Elena e Diego, i gemellini di 12 anni uccisi dal padre, Mario Bressi, nella notte tra il 26 e il 27 giugno scorso nella loro casa vacanze a Margno, sono morti strangolati nel sonno senza esse ...

