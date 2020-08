Va a trovare il fratello morto, investita da un furgone: l’autista era appena sceso (Di lunedì 3 agosto 2020) L’incidente ieri fuori dalla camera mortuaria del «Bolognini». Forse un guasto oppure l’uomo non aveva tirato il freno a mano: il veicolo si è mosso da solo. La donna, 59 anni, è grave. Leggi su ecodibergamo

tvdfake : -come Matt Donovan aka l'immortale' Spero di non trovare quel tossico di mio fratello Jeremy di nuovo chiuso nel c… - MarikaLaselva : Tuo fratello è al lavoro. I tuoi: “stai tornando? Cosa vuoi da mangiare? Avvisami che ti faccio trovare il piatto… - ManuelaCastigl2 : RT @Urano04128107: Povero fratello animale Mi piange il ?? Auspico che possa riprenderti e trovare una very family Chi ti ha ridotto così me… - Animal_Genocide : RT @Urano04128107: Povero fratello animale Mi piange il ?? Auspico che possa riprenderti e trovare una very family Chi ti ha ridotto così me… - _delilah8 : Sono andata a comprare degli anelli per mio fratello. Oltre a confondermi per le misure ( per bijoux a quanto pare… -