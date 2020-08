USA, Trump indagato per frode bancaria: cosa rischia (Di lunedì 3 agosto 2020) il presidente degli Stati Uniti a pochi mesi dalle importantissime elezioni di novembre Nuovi problemi in arrivo per Donald Trump. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha dichiarato di aver aperto un fascicolo d’inchiesta sul presidente americano per presunte frodi bancarie ed assicurative. Un’inchiesta significativamente più ampia … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

