USA, ISM manifatturiero luglio sale oltre attese (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – L’attività manifatturiera americana registra un netto recupero nel mese di luglio. Lo indica l’ISM – Insitute for Supply Management, che risulta leggeremnte superiore alla lettura del PMI di Markit. L’indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 54,2 punti dai 52,6 di giugno. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 53,6 punti. L’indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si rafforza dunque sopra la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell’attività. In aumento anche le varie componenti dell’indice: quella sui nuovi ordini sale a 61,5 da 56,4 punti, ... Leggi su quifinanza

