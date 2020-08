USA Breaking news del 3 agosto 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi, 3 agosto, tante nuove notizie ci giungono dagli USA. Last news del 3 agosto Esperta della Casa Bianca: gli americani si muovono troppo La virologa della Casa Bianca Deborah Brix ha asserito che la pandemia negli USA non è sotto controllo perché troppi americani si muovono. A differenza di Anthony Fauci, la Brix si … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news del 2 agosto 2020 Zazoom Blog Le mascherine usa e getta peggiorano l’inquinamento da plastica

La pandemia COVID-19 ha peggiorato l’inquinamento da plastica a causa dell’uso di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione usa e getta. Secondo le agenzie e i partner delle Nazioni Unite è ...

Coronavirus Usa: contagiati oltre 100 bambini di un campus estivo in Georgia. Negli Stati Uniti le vittime sono salite a 154 mila

(PRIMAPRESS) - USA - Ad essere vittime del deludente piano di contenimento della diffusione del Covid-19 negli Usa, questa volta è un’intera comunità di bambini. Sono più di un centinaio che sono stat ...

