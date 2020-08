‘Uomini e Donne’, Paola Frizziero radiosa col pancione: la foto (Di lunedì 3 agosto 2020) Volto storico e amatissimo del dating show pomeridiano Uomini e Donne, Paola Frizziero è rimasta nel cuore dei molti telespettatori del programma di Maria De Filippi. Il suo percorso negli studi Elios è iniziato alla corte di Salvatore Angelucci e, grazie al suo carisma, ha conquistato pubblico e tronista. La sua storia d’amore con Angelucci è stata tanto intensa quanto problematica, sia per i numerosi litigi tra i due sia per la presenza di Karina Cascella, all’epoca migliore amica di Salvatore e poi futura fidanzata nonché madre della loro figlia. Dopo aver chiuso la sua storia con Salvatore, Paola ha intrapreso il percorso di tronista, e successivamente alla sua breve avventura televisiva, la Frizziero ha deciso di abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo. Di ... Leggi su isaechia

