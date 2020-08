‘Uomini e Donne’, Luigi Mastroianni ritrova l’amore: ecco chi è la sua nuova fidanzata (foto) (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono settimane che si rincorrono le voci su una possibile nuova frequentazione per Luigi Mastroianni. Dopo la breve ma intensa relazione con l’ex corteggiatrice Irene Capuano (che ormai ha voltato pagina vicino al nuovo fidanzato Christian Galletta), il deejay siciliano era stato avvistato insieme all’ex tronista Mara Fasone, ma a quanto pare – se un breve flirt c’è stato – le cose tra di loro non sono andate per il meglio, e oggi Luigi potrebbe aver voltato pagina vicino ad una misteriosa biondina. Luigi e questa ragazza sono, infatti, stati avvistati più volte insieme nel coso di queste ultime settimane, e addirittura una lettrice de ilvicollodellenews.it li ha notati in atteggiamenti piuttosto intimi e complici mentre ridevano, scherzavano e si scambiavano ... Leggi su isaechia

GiovanniToti : Il #PonteMorandi non doveva cadere e qualcuno dovrà pagare. Per questo oggi non sarà una festa. Resta però la soddi… - Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - peppeprovenzano : La doppia preferenza di #genere attua la Costituzione, fa crescere la democrazia, aiuta a ridurre le disuguaglianze… - YassNeve : RT @rosiierix: se il femminismo riguarda esclusivamente le donne (come vi piace ricordare ogni qualvolta che un uomo si dichiara femminista… - Ggmar00 : RT @rainingcaffeine: benvenuti ad un’altra puntata di “ma agli uomini piacciono davvero le donne?” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia