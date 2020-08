‘Uomini e Donne’, Eleonora Rocchini si è riavvicinata a Nunzio Moccia? Oscar Branzani sarcastico sui social (Di lunedì 3 agosto 2020) Da diversi giorni si vocifera di un nuovo riavvicinamento tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia, l’ex fidanzato di Dalila Branzani con cui l’ex corteggiatrice ebbe una storia all’insaputa della sorella di Oscar Branzani. Anche se alcune settimane fa Eleonora e Oscar erano stati avvistati insieme al mare, ad oggi i loro rapporti sembra si siano nuovamente raffreddati. A far intuire che la Rocchini e Moccia siano molto vicini è stato il fatto che i due abbiano ricominciato a seguirsi su Instagram, come molti follower hanno segnalato nelle ultime ore. Questa mossa social ha scatenato la curiosità dei fan ai quali la toscana ha risposto con un commento ... Leggi su isaechia

