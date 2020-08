Una vita anticipazioni: il diabolico piano di Genoveva e Alfredo viene alla luce (Di lunedì 3 agosto 2020) Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 4 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Vi ricordiamo che da questa settimana Una vita andrà in onda con un nuovo orario. La soap infatti prende il posto di Beautiful e sarà trasmessa con un episodio lungo, dalle 13,40 alle 14,50 per dare quindi la linea a Day Dreamer-Le ali del sogno. Ma torniamo ad Acacias 38, che cosa succederà nell’episodio 1018 che ci aspetta domani, 4 agosto 2020? Nelle prossime puntate in onda nel mese di agosto 2020, scopriremo finalmente qual è il piano di Genoveva e di Alfredo per vendicare la morte di Samuel… UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DEL 4 AGOSTO 2020 Ramón è ancora sconvolto ... Leggi su ultimenotizieflash

